«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил безвыигрышную серию «волков» до 8 матчей

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Хозяева открыли счёт на 60-й минуте матча. Нападающий Джордан Айю сделал передачу к штрафной на полузащитника Эберечи Эзе, тот красиво убрал защитника и хлёстко пробил низом — вратарь «волков» Руй Патрисиу до мяча не дотянулся.
Видео третьего гола Эберечи Эзе в АПЛ-2020/2021
Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» в АПЛ продлилась до восьми матчей. Последняя победа состоялась 15 декабря 2020 года в домашнем матче 13-го тура с «Челси» (2:1).
«Вулверхэмтон» в 20 встречах набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (26) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров чемпионата Англии входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
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