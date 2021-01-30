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«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил безвыигрышную серию «волков» до 8 матчей

«Кристал Пэлас» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил безвыигрышную серию «волков» до 8 матчей
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Хозяева открыли счёт на 60-й минуте матча. Нападающий Джордан Айю сделал передачу к штрафной на полузащитника Эберечи Эзе, тот красиво убрал защитника и хлёстко пробил низом — вратарь «волков» Руй Патрисиу до мяча не дотянулся.

Видео третьего гола Эберечи Эзе в АПЛ-2020/2021

Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» в АПЛ продлилась до восьми матчей. Последняя победа состоялась 15 декабря 2020 года в домашнем матче 13-го тура с «Челси» (2:1).

«Вулверхэмтон» в 20 встречах набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (26) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров чемпионата Англии входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
30 января 2021, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Эзе – 60'
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