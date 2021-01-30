«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Кавани, Погба, Фернандеш — в старте. Эдегор — в запасе

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Арсенал»: Лено, Седрик, Давид Луис, Холдинг, Бельерин, Мартинелли, Джака, Парти, Ляказетт, Смит, Пепе.
Запасные: Рунарссон, Чемберс, Габриэль, Эльнени, Эдегор, Уиллок, Мэйтленд-Найлс, Виллиан, Нкетиа.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Фред, Фернандеш, Погба, Рашфорд, Мактоминай, Кавани.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Теллес, Туанзебе, Джеймс, Матич, ван де Бек, Гринвуд, Марсьяль.
Впервые в заявку «канониров» попал Мартин Эдегор, недавно арендованный у мадридского «Реала».
«Манчестер Юнайтед» в 20 встречах набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (30) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров турнира также входит «Лестер Сити» (39).
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