«Удинезе» выкупил Жерара Деулофеу у «Уотфорда»
Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу подписал контракт с «Удинезе», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее форвард выступал за команду на правах аренды.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», в систему которой попал в 2003 году. Из каталонского клуба уходил в аренду в «Эвертон» и «Севилью», а в 2015 году вновь отправился в ливерпульскую команду, но уже на постоянной основе. Проведя часть сезона-2016/2017 в аренде в «Милане», вернулся в «Барселону», однако уже через полгода ушёл в «Уотфорд» на правах аренды. Летом 2018 года английский клуб выкупил игрока.
В нынешнем сезоне форвард провёл 12 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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