Пиоли прокомментировал победу «Милана» в матче с «Болоньей»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал исход встречи 20-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (2:1).
«Без нашей наивной ошибки был бы очень хороший матч. Доволен игрой команды и победой, которая вселяет в нас больше уверенности в конце тяжёлой недели. Победы надо зарабатывать. Последние две тренировки были лучшими за долгое время. Мы вернули некоторых важных игроков, и команда сохранила правильный настрой.
Мы не были довольны матчем с «Аталантой», поскольку они были единственной командой, которая действительно заставила нас страдать в этом сезоне. Леао? Он преуспел. У него огромный потенциал, и он просто должен продолжать так играть. Он гораздо больше вовлечён в игру, знает, когда защищаться, а когда наступать", — цитирует Пиоли Football Italia.
- 30 января 2021
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