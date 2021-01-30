Кузьмичёв: агент предлагал Джикию «Локомотиву», но в клубе сказали, что это не топ-игрок

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал, как защитник Георгий Джикия мог после «Амкара» перейти в стан «железнодорожников».

«Он прошёл весь путь начиная от перовской академии. Сразу попал в «Локомотив-2», минуя дубль. Поиграв 2–2,5 года за вторую команду, прошел сборы с основой. Тогда тренером был Билич. Он посмотрел и сказал, что Джикия ему не нужен. После этого Георгий уехал в ФНЛ, затем попал в «Амкар». За пермский клуб провел хороший сезон, и клубы стали обращать на него внимание.

Точно знаю, что агент Джикии тогда предложил игрока в «Локомотив». Кирилл Николаевич Котов сказал, что Георгий его не интересует, потому что клуб рассматривает только топ-игроков. На тот момент он посчитал, что Джикия — не топ-игрок. А «Спартак» проявил интерес и дал возможность. Буквально за короткий срок Георгий доказал и своей игрой отблагодарил «Спартак» за доверие", — цитирует Кузьмичева Матч ТВ.