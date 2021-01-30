Кузьмичёв: агент предлагал Джикию «Локомотиву», но в клубе сказали, что это не топ-игрок

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал, как защитник Георгий Джикия мог после «Амкара» перейти в стан «железнодорожников».
«Он прошёл весь путь начиная от перовской академии. Сразу попал в «Локомотив-2», минуя дубль. Поиграв 2–2,5 года за вторую команду, прошел сборы с основой. Тогда тренером был Билич. Он посмотрел и сказал, что Джикия ему не нужен. После этого Георгий уехал в ФНЛ, затем попал в «Амкар». За пермский клуб провел хороший сезон, и клубы стали обращать на него внимание.
Точно знаю, что агент Джикии тогда предложил игрока в «Локомотив». Кирилл Николаевич Котов сказал, что Георгий его не интересует, потому что клуб рассматривает только топ-игроков. На тот момент он посчитал, что Джикия — не топ-игрок. А «Спартак» проявил интерес и дал возможность. Буквально за короткий срок Георгий доказал и своей игрой отблагодарил «Спартак» за доверие", — цитирует Кузьмичева Матч ТВ.
- 30 января 2021
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:36
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:36
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:08
-
18:04
-
17:55