Юрий Сёмин показал фото с отдыха в Испании

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в соцсетях опубликовал фотографию с теннисного корта в Испании.
«Играли и тренировались на корте, где проводился матч Кубка Дэвиса Испания — Англия. Было очень интересно», — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Сёмин посетил товарищеский матч московской команды и «Эстерсунда» в Марбелье. В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:1. На 4-й минуте матча счёт открыл Блэр Тарготт. В конце первого тайма футболисты «Эстерсунда» забили в свои ворота. На 57-й минуте Тарготт не реализовал пенальти. На 85-й минуте матча защитник «Локомотива» Мурило вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке встречи Антонио Эдер забил третий гол «Локомотива».
- 30 января 2021
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:36
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:36
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:08
-
18:04
-
17:55