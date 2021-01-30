Юрий Сёмин показал фото с отдыха в Испании

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в соцсетях опубликовал фотографию с теннисного корта в Испании.

«Играли и тренировались на корте, где проводился матч Кубка Дэвиса Испания — Англия. Было очень интересно», — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Сёмин посетил товарищеский матч московской команды и «Эстерсунда» в Марбелье. В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:1. На 4-й минуте матча счёт открыл Блэр Тарготт. В конце первого тайма футболисты «Эстерсунда» забили в свои ворота. На 57-й минуте Тарготт не реализовал пенальти. На 85-й минуте матча защитник «Локомотива» Мурило вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке встречи Антонио Эдер забил третий гол «Локомотива».