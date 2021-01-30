Футболист «Марселя» ранен в результате нападения фанатов на клубную базу

Болельщики «Марселя», которые ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро, попали петардой в защитника Альваро Гонсалеса, сообщает Get French Football News.

В результате футболист получил небольшое ранение спины.

Фанаты уже покинули тренировочный центр. Болельщики раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.



Болельщики также хотят избавиться от президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом. Стоит отметить, что осталось несколько часов до матча «Марсель» — «Ренн». Начало встречи — в 23:00 мск.