Агент Маньяков: предложений у Мусаева было много, но он выбрал Слуцкого

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал подробности перехода полузащитника Леона Мусаева из «Зенита» в «Рубин»



«Я встречался с Леоном и его отцом, хотел устроить Мусаева в один из клубов РПЛ. Предложений у парня было много, в итоге он выбрал Казань и возможность поработать с Леонидом Слуцким. Мусаев давно мог покинуть «Зенит», но он пытался доказать, что конкурентноспособен и готов играть в стартовом составе. К сожалению, не получилось.



Мне кажется, Леону нужно было уходить ещё раньше, потому что воспитаннику пробиться в основу «Зенита» (каким бы талантливым ты не был) практически невозможно, должны сложиться звезды: травмы ведущих игроков середины поля + удачные матчи во время отсутствия лидеров. Мусаев не портил картину, когда Семак давал ему время. Но и не выделялся на фоне топ-конкурентов. Решение уйти в «Рубин» – правильное: амбициозная команда, сильный тренер и, конечно, намного больше игрового времени», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

Леон Мусаев прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Рубин»