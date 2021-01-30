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Куртуа — после проигрыша «Леванте»: надеюсь, что «Атлетико» не выиграет

Куртуа — после проигрыша «Леванте»: надеюсь, что «Атлетико» не выиграет
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвёл итоги неудачного домашнего матча с «Леванте» (1:2). Напомним, с 9-й минуты «сливочные» играли в меньшинстве.

«Бороться в Ла Лиге нужно до мая. Мы должны реагировать и надеяться, что «Атлетико» проиграет. Сегодня нельзя говорить о плохой или хорошей игре, мы весь матч провели в меньшинстве. Не думаю, что Милитао намеренно сбивал соперника и заслуживал красную карточку.

У нас было немного шансов, мы боролись, но не смогли победить. Когда они владели мячом, было трудно его отобрать. Нам чего-то не хватало", — цитирует Куртуа Mundo Deportivo.

«Леванте» набрал 26 очков в 20 турах и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Реал» (40) по-прежнему на 2-м месте.

«Реал» уступил «Леванте», играя с 9-й минуты в меньшинстве
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