Куртуа — после проигрыша «Леванте»: надеюсь, что «Атлетико» не выиграет

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвёл итоги неудачного домашнего матча с «Леванте» (1:2). Напомним, с 9-й минуты «сливочные» играли в меньшинстве.

«Бороться в Ла Лиге нужно до мая. Мы должны реагировать и надеяться, что «Атлетико» проиграет. Сегодня нельзя говорить о плохой или хорошей игре, мы весь матч провели в меньшинстве. Не думаю, что Милитао намеренно сбивал соперника и заслуживал красную карточку.



У нас было немного шансов, мы боролись, но не смогли победить. Когда они владели мячом, было трудно его отобрать. Нам чего-то не хватало", — цитирует Куртуа Mundo Deportivo.

«Леванте» набрал 26 очков в 20 турах и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Реал» (40) по-прежнему на 2-м месте.