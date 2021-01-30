Отец Тосуна сообщил, что нападающий договорился о переходе в «Бешикташ»
Шенол Тосун, агент и отец форварда «Эвертона» Дженка Тосуна, сообщил, что турецкий футболист продолжит карьеру в «Бешикташе».
«Мы только что договорились о переходе Тосуна в «Бешикташ». Это не секрет, что мы также вели переговоры с ЦСКА, однако всё же нами было принято решение о возвращении Дженка в Турцию», – заявил Шенол Тосун в интервью Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» отверг предложение «Бешикташа» по Тосуну и форварда мог перехватить московский ЦСКА.
Тосун перешёл в «Эвертон» в январе 2018 года из «Бешикташа» за € 22,5. В нынешнем сезоне провёл за «ирисок» всего 7 матчей во всех турнирах. Действующий контракт Тосуна с мерсисайдским клубом истекает в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего турка в € 7 млн.
Источник: ЦСКА арендует форварда «Эвертона» Дженка Тосуна
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