Отец Тосуна сообщил, что нападающий договорился о переходе в «Бешикташ»

Шенол Тосун, агент и отец форварда «Эвертона» Дженка Тосуна, сообщил, что турецкий футболист продолжит карьеру в «Бешикташе».



«Мы только что договорились о переходе Тосуна в «Бешикташ». Это не секрет, что мы также вели переговоры с ЦСКА, однако всё же нами было принято решение о возвращении Дженка в Турцию», – заявил Шенол Тосун в интервью Metaratings.ru.



Ранее сообщалось, что «Эвертон» отверг предложение «Бешикташа» по Тосуну и форварда мог перехватить московский ЦСКА.



Тосун перешёл в «Эвертон» в январе 2018 года из «Бешикташа» за € 22,5. В нынешнем сезоне провёл за «ирисок» всего 7 матчей во всех турнирах. Действующий контракт Тосуна с мерсисайдским клубом истекает в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего турка в € 7 млн.

Источник: ЦСКА арендует форварда «Эвертона» Дженка Тосуна