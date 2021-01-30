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Игрок «Баварии» отстранён от тренировок и оштрафован за нарушение медицинского протокола

Игрок «Баварии» отстранён от тренировок и оштрафован за нарушение медицинского протокола
Футбол / Германия 0

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сказал, что полузащитник команды Корентин Толиссо отстранён от тренировок и оштрафован за нарушение медицинского протокола.

«Очень радует, что матчи Бундеслиги проходят, несмотря на негативную ситуацию с коронавирусом. Причиной является то, что игроки, тренеры и руководители образцово соблюдают правила медицинского протокола. Корентин Толиссо нарушил эти правила, хотя наше спортивное и медицинское руководство постоянно напоминает о необходимых требованиях. Мы не потерпим таких нарушений. Наложим большой штраф на Толиссо и пожертвуем эту сумму на благотворительные цели", — цитирует Румменигге пресс-служба клуба.

Сообщалось, что к Толиссо проявляет интерес «Ювентус».

«Ювентус» проявляет интерес к двум игрокам «Баварии»
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