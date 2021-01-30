«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 21-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров входит также «Лестер Сити» (39).
Следующий матч манкунианцы проведут во вторник, 2 февраля. В матче 22-го тура дома они примут «Саутгемптон». «Арсенал» в этот же день в гостях встретится с «Вулверхэмптон Уондерерс».
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 1 ноября 2020 года. Встреча 7-го тура завершилась победой лондонцев со счётом 1:0.
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