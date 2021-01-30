Дубль Каллума Уилсона — в видеообзоре матча 21-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 73-й минуте матча. Нападающий «сорок» Каллум Уилсон открылся на подачу полузащитника Джонджо Шелви с углового и головой срезал мяч под дальнюю штангу.
На 93-й минуте Каллум Уилсон сделал дубль, тем самым установив окончательный счёт матча.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»
Таким образом, «сороки» прервали пятиматчевую серию проигрышей в АПЛ. К тому же подопечные Стива Брюса одержали первую победу в десяти матчах чемпионата Англии.
«Ньюкасл Юнайтед» в 21 матче АПЛ набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (33) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.
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