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«Манчестер Юнайтед» установил собственный рекорд по беспроигрышной серии в гостевых матчах

«Манчестер Юнайтед» установил собственный рекорд по беспроигрышной серии в гостевых матчах
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Как сообщает Opta Sport, манкунианцы теперь непобедимы в 18 выездных матчах английской Премьер-лиги (13 побед 3 ничьи), что является самой продолжительной серией без поражений на выезде в истории «Манчестер Юнайтед» в матчах высшего дивизиона английского футбола.

Последний раз подопечные Уле-Гуннара Сульшера проигрывали в гостях 19 января 2020 года в матче 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 с «Ливерпулем» (0:2).

В 21 матче «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров турнира также входит «Лестер Сити» (39).

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