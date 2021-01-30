«Марсель» опубликовал заявление по поводу нападения фанатов на базу клуба

Пресс-служба «Марселя» опубликовала на своём официальном сайте заявление по поводу нападения фанатов на базу клуба с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.
«Марсель» осуждает нападение на клуб, которое случилось сегодня днём в тренировочном центре Роберта-Луи Дрейфуса. Это недопустимо. Несколько сотен человек из числа ультрас, применяя насилие, ворвались на территорию тренировочного центра, в том числе в здание, где была команда.
Несмотря на вмешательство полиции, нападение поставило под угрозу жизнь присутствовавших на объекте — игроков, сотрудников правоохранительных органов, охранников, персонала. Были совершены кражи, повреждены автомобили. Было сожжено пять деревьев. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро.
Эти безответственные и неприемлемые действия должны быть осуждены со всей строгостью. У «Марселя» есть все улики, которые были немедленно переданы следователям. В ближайшие несколько часов будут поданы заявления, чтобы защитить честь клуба в борьбе с этим варварством», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
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