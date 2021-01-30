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Сульшер: матч с «Арсеналом» — шаг вперёд для футболистов «Манчестер Юнайтед»

Сульшер: матч с «Арсеналом» — шаг вперёд для футболистов «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«Я доволен сегодняшним выступлением «МЮ». Мы вышли играть с чистого листа, и у нас были хорошие шансы выиграть этот матч. Нам нужно, чтобы наши нападающие снова нашли голы.

Я думаю, что в первом тайме мы доминировали. Вторая половина встречи была более напряжённой, обе команды поочередно владели преимуществом.

Результат матча с «Шеффилд Юнайтед», конечно, разочаровал. Особенно обидно было проиграть дома. Но если вы чувствуете, что в гостях у «Арсенала» вы заслуживаете победы, то это уже шаг вперёд», — приводит слова норвежца BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров входит также «Лестер Сити» (39).

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