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Артета — о матче с «МЮ»: «Арсенал» движется в правильном направлении

Артета — о матче с «МЮ»: «Арсенал» движется в правильном направлении
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Мы движемся в правильном направлении. Все футболисты готовы внести свой вклад в наше развитие. Кажется они в предвкушении чего-то хорошего.

Думаю, Эмиль Смит-Роу провел действительно хороший матч. Во втором тайме, когда он стал заметнее на поле, „Арсенал“ завладел игровым преимуществом. В защите он тоже очень много отрабатывал. Сегодня у него был действительно хороший матч.

Мы должны соблюдать правила и протоколы. В протоколах говорится, что Пьер-Эмерик Обамеянг не может играть в данный момент. У него была семейная проблема, которую он должен был решить. Не знаю, как долго он будет отсутствовать в заявке. Мы работаем с АПЛ и правительством над этим. Он был с семьёй и теперь находится на карантине», — цитирует Артету BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров входит также «Лестер Сити» (39).

Мартин Эдегор дебютировал за «Арсенал» в матче с «Манчестер Юнайтед»
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