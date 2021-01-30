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Бруну Фернандеш не совершает результативных действий в 5-м матче АПЛ подряд

Бруну Фернандеш не совершает результативных действий в 5-м матче АПЛ подряд
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш вновь не отметился результативными действиями в матче АПЛ. 26-летний португалец не отметился результативными действиями в 5-м матче чемпионата Англии подряд.

Последний раз Бруну Фернандеш записал на свой счёт результативное действие 1 января — в матче 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Астон Виллой» (2:1). В матче с бирмингемцами португалец реализовал на 61-й минуте пенальти и тем самым принёс манкунианцем победу.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 21-го тура АПЛ
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