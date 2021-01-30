Хавбек «Баварии» Толиссо извинился за нарушение медицинского протокола

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо выступил с заявлением по поводу нарушения медицинского протокола Бундеслиги.
«Хочу извиниться за свои проступки. Мне очень жаль, что я нарушил правила моего клуба и Бундеслиги. Я знаю, что разочаровал наших болельщиков и «Баварию». Прошу прощения!» — написал Толиссо на своей странице в «Твиттере».
Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ранее сообщил, что Корентин Толиссо отстранён от тренировок и оштрафован за нарушение медицинского протокола. Румменигге пообещал наложить большой штраф на футболиста и пожертвовать эту сумму на благотворительные цели.
Толиссо нарушил антиковидные правила, решив набить себе новую татуировку. «Бавария» отстранила француза от матча 19-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1).
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