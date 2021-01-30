Голевые качели — в видеообзоре матча «Вест Бромвич Альбион» — «Фулхэм»

30 января, состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась вничью — 2:2.
Счёт был открыт на 10-й минуте матча. Вингер гостей Бобби Рид оказался один на один с голкипером и уверенно реализовал этот шанс, обманув Джонстона и пробив в ближний угол.
Хозяева отыгрались на 47-й минуте. Полузащитник Матеус Перейра навесил в штрафную, мяч зацепил кого-то из соперников, достался защитнику «дроздов» Кайлу Бартли, и он отличным резким ударом отправил его в правый угол ворот.
На 66-й минуте новичок хозяев Мбайе Дьян вырезал отличную передачу в штрафной на Матеуса Перейру, и тот отличным ударом поразил левый угол ворот.
«Дачники» отыгрались на 77-й минуте. Полузащитник Харрисон Рид закрутил мяч с правого фланга в центральную часть штрафной, где нападающий Иван Кавалейру в прыжке головой вколотил его в сетку.
Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Фулхэм»
Подопечные Скотта Паркера в 20 матчах набрали 14 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте. У «Фулхэма» есть одна игра в запасе.
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