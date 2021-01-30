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«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: видеообзор матча АПЛ под проливным лондонским дождём

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: видеообзор матча АПЛ под проливным лондонским дождём
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Хозяева открыли счёт на 60-й минуте матча. Нападающий Джордан Айю сделал передачу к штрафной на полузащитника Эберечи Эзе, тот красиво убрал защитника и хлёстко пробил низом — вратарь «волков» Руй Патрисиу до мяча не дотянулся.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмтон» в 20 встречах набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (26) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров чемпионата Англии входят «Манчестер Юнайтед» (41) и «Лестер Сити» (39).

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