«Мы любим Дубай!» Малком со своей девушкой сфотографировался на фоне известного отеля

Нападающий «Зенита» Малком на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, сделанное на фоне отеля Atlantis в Дубае.
«Мы любим Дубай!» — прокомментировал футболист фото, на котором он позирует вместе со своей девушкой Летицией.
Пятизвездочный отель Atlantis с частным песчаным пляжем расположен в Дубае на острове Палм-Джумейра. Из отеля открывается вид на Персидский залив. В отеле оборудован подводный аквариум.
«Зенит» ранее завершил первый сбор в Дубае. Второй сбор петербургской команды также пройдет в ОАЭ с 31 января по 12 февраля.
Малком — воспитанник «Коринтианса» (Бразилия). Выступал за «Бордо» (Франция) и «Барселону» (Испания). Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года за € 40 млн. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В этом сезоне в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего бразильца в € 30 млн.
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