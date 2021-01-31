Одноклубник Алексея Миранчука заразился коронавирусом

Центральный защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бергамасков.
«Тест Ромеро на коронавирус, проведённый вчера, дал положительный результат. У игрока нет симптомов, он находится на домашней изоляции», — говорится в сообщении на сайте «Аталанты».
Сегодня, 31 января, «Аталанте» предстоит сыграть с «Лацио» в матче 20-го тура итальянской Серии А.
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Лацио» (3:2). Счёт открыл Берат Джимсити на 7-й минуте встречи. На 17-й минуте римляне сравняли счёт — Ведат Мурики головой вколотил мяч в правый угол. На 34-й минуте гости вышли вперёд — Ачерби отличным ударом поразил дальний угол. Однако через три минуты Руслан Малиновский сравнял счёт. На 53-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве, был удалён Хосе Паломино. На 57-й минуте Алексей Миранчук обработал мяч в штрафной и чётко реализовал выход один на один.
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