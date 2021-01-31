«Спортивный кризис не может оправдать насилия». Манданда – о нападении на базу «Марселя»

35-летний французский вратарь «Марселя» Стив Манданда прокомментировал нападение фанатов на клубную базу.
«Прошло 13 лет с тех пор, как я впервые стал игроком «Марселя». Я знаю всё об этом клубе, знаю любовь и разочарование, которые он может вызвать. Но сегодняшние события меня огорчают, я считаю их неприемлемыми. Мы – футболисты, и спортивный кризис ни в коем случае не может оправдать такой всплеск насилия. Пора успокоиться», – приводит слова Манданда официальный сайт «Марселя».
Напомним, что в результате нападения болельщики «Марселя» попали петардой в защитника Альваро Гонсалеса, в результате футболист получил небольшое ранение спины. Полиция Франции сообщает о 25 арестах. Были ранены несколько полицейских, повреждено три автомобиля спецслужб.
Фанатов не устраивает нынешнее положение дел в команде. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть «шансы» пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.
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