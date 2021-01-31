Гол Ингса на 93-й минуте был отменён из-за нахождения руки в положении вне игры

В заключительном матче субботней программы 21-го тура английской Премьер-лиги встречались «Саутгемптон» и «Астон Вилла». Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

На 93-й минуте встречи хозяева поля могли сравнять счёт, а гол на свой счёт мог записать 28-летний форвард Дэнни Ингс, который оказался быстрее всех на добивании после мощного выстрела с линии штрафной от Райана Бертранда. Однако забитый мяч был отменён после вмешательства системы VAR из-за нахождения руки в положении вне игры нападающего «святых», что и вызвало бурное обсуждение в Сети.

Видео спорного гола Ингса в матче «Саутгемптон» — «Астон Вилла» доступно на «Чемпионате».

«Астон Вилла» в 19 матчах набрала 32 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 11-м месте. У подопечных Дина Смита есть один матч в запасе.