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Месси: деньги – это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол

Месси: деньги – это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол
Футбол / Испания 0

33-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о значении футбола в своей жизни.

«Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради его финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды», — цитирует Месси BarçaTimes в «твиттере» со ссылкой на El Mundo.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В текущем сезоне капитан сине-гранатовых принял участие в 23 встречах за «Барселону», в которых отметился 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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