Коваленко после перехода в «Аталанту» может стать одноклубником Шомуродова

24-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко по завершению перехода в «Аталанту» может сразу же отправиться в аренду в другой клуб чемпионата Италии. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опасается, что полузащитник не сможет сразу же адаптироваться в другом чемпионате, поэтому позволит игроку доиграть сезон в аренде. В числе главных претендентов – «Дженоа», имеющий место в заявке для игроков не из Евросоюза. Напомним, что в составе «грифонов» выступает экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.
Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, что за «Аталанту» выступает его соотечественник Руслан Малиновский.
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