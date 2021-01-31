Исторические достижения Овечкина и нападение фанатов на базу «Марселя». Главное к утру

Александр Овечкин забил 708-й гол и делит седьмое место в списке снайперов за всю историю НХЛ, а фанаты «Марселя» напали на базу клуба, в результате чего ранения получили несколько полицейских и футболист – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин забил 708-й гол и сравнялся с Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ.

2. Президент «Марселя» отреагировал на нападение фанатов на базу клуба. В результате нападения пострадали полицейские и футболист.

3. ЦСКА объявил о сохранении Майка Джеймса в команде.

4. Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по победным голам.

5. Фристайлист Максим Буров досрочно завоевал Кубок мира по лыжной акробатике.

6. «Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес, вырвав победу у «Сантоса» на последних минутах.

7. «Манчестер Сити» впервые за 133 года покорилось уникальное статистическое достижение.

8. Малкин превзошёл клубные достижения «Питтсбурга», принадлежавшие Лемье и Ягру.

9. Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на втором этапе КМ в Херенвене.

10. Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Беневенто».