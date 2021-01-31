Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Нантом»

«Монако» опубликовал заявку на матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Нантом». В список из 21 футболиста вошёл российский полузащитник Александр Головин.



Заявка «Монако»: Леком, Маецки, Манноне, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Марипан, Матсима, Сидибе, Диатта, Диоп, Луиш, Фофана, Головин, Матасо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Йоветич, Пеллегри, Фолланд.



Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Нант» — «Монако» состоится сегодня, 31 января, на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Начало встречи — в 23:00 мск.



«Монако» в 21 встрече набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. «Нант» (18) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Лион» (46). В тройку лидеров входят «ПСЖ» и «Лилль» (оба — по 45 очков).