«Контракт, разрушивший «Барселону». Испанские СМИ обнародовали детали соглашения с Месси

Испанское издание El Mundo обнародовало данные четырёхлетнего контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной». Аргентинец поставил подпись в соглашении с сине-гранатовыми в 2017 году. Газета опубликовала статью с заголовком «Контракт, разрушивший «Барселону».
Согласно источнику, за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
В этом сезоне в 23 встречах за «Барселону» капитан сине-гранатовых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач.
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