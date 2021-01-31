Олег Иванов рассказал, почему решил заключить контракт с «Уфой»

Полузащитник Олег Иванов рассказал, почему решил перейти в «Уфу».



«Всё решилось быстро. «Уфа» позвала. Не стал ждать ничего другого, понял, что нужно ехать, пока есть возможность. До последнего матча прошлого сезона не знал, что уйду из «Ахмата», не говоря про «Уфу». Соответственно, ни с кем не вёл переговоров. В отпуске пообщался с руководством, пришли к выводу, что расторгаем контракт. Тогда и пришло понимание — нужно искать команду.



Разорвав контракт, я стал свободным агентом, для дальнейшего трудоустройства это плюс. Не исключаю, что поиск команды мог бы затянуться: в январе все выходят из отпуска, начинают думать, кто нужен, кто не нужен, собираются с мыслями. Спасибо «Уфе», что сделала предложение», — приводит слова Иванова сайт телеканала «Матч ТВ».

«Уфа» объявила о переходе Олега Иванова