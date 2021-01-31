Тухель: потенциал Хаверца безграничен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о полузащитнике лондонцев Кае Хаверце.



«Его потенциал безграничен. Переход в „Челси“ был для Кая вызовом. Думаю, он сделал смелый выбор. Прежде всего хочу сказать, что я большой поклонник „Байера“. Вызывает восхищение, как клуб развивается и как развивает своих футболистов. Но переходишь из „Байера“ в „Челси“ и должен адаптироваться к новой культуре. Здесь мы открыто говорим о победах и трофеях. Это как „Бавария“ — клуб требует трофеев каждый год.



Таким образом, Кай переехал в другую страну, перешёл в новый клуб без своих товарищей, что само по себе сложно, но ему к тому же приходится адаптироваться к новой клубной культуре. Мне нравится, что он находится за пределами зоны комфорта. Умный, дружелюбный и открытый парень, у него большой потенциал. Будем подталкивать его вперёд», — приводит слова Тухеля Goal.com.

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