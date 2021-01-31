Форвард «Баварии» близок к переходу в «Парму»

Нидерландский нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее близок к переходу в «Парму», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 19-летний футболист согласовал условия личного контракта с итальянским клубом до 2025 года. «Парма» рассчитывает арендовать Зиркзее до конца сезона за € 1,5 млн с возможностью выкупа трансфера форварда за € 15 млн. Если мюнхенцы согласятся заключить сделку, 1 февраля Зиркзее прибудет в Италию, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт.



Зиркзее стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Фейеноорда» за € 150 тыс. В этом сезоне в 9 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах нападающий отдал две результативные передачи.