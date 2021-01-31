«Спартак» поздравил Луиса Адриано с завоеванием Кубка Либертадорес
Московский «Спартак» в своём англоязычном "твиттере" поздравил нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано с завоеванием Кубка Либертадорес. 33-летний бразилец выступал за москвичей с 2017 по 2019 год. Это уже 21-й трофей в карьере игрока, 15 из них было завоевано в составе донецкого «Шахтёра», 2 — в составе «Спартака».
«Огромные поздравления нашему бывшему игроку Луису Адриано с победой во вчерашнем финальном матче Кубка Либертадорес», — написано в сообщении пресс-службы красно-белых.
В составе красно-белых бразилец завоевал титул чемпиона России и стал обладателем Суперкубка страны. Форвард выступал за «Интернасьонал», донецкий «Шахтёр» и «Милан». С 2014 по 2015 год вызывался в национальную команду Бразилии.
Луис Адриано с одноклубниками ярко отпраздновал триумф «Палмейраса» в Кубке Либертадорес
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