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Томас Мюллер: «Бавария» находится на правильном пути

Томас Мюллер: «Бавария» находится на правильном пути
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1).

«После четырёх побед в четырёх матчах можно сказать, что мы на правильном пути. На протяжении большей части матча мы были хороши как в атаке, так и в обороне. Когда играем на высоких скоростях, то часто создаем хорошие моменты. Это придает нам уверенности. «Хоффенхайм» силён в атаке. Они постарались играть в свой футбол, действовали не деструктивно, а атаковали. Конечно, мы бы предпочли не пропускать гол. Впереди мы играли хорошо и креативно. Думаю, в первом тайме мы должны были забить ещё один мяч», — приводит слова нападающего официальный сайт мюнхенской «Баварии».

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