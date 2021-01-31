Томас Мюллер: «Бавария» находится на правильном пути

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1).



«После четырёх побед в четырёх матчах можно сказать, что мы на правильном пути. На протяжении большей части матча мы были хороши как в атаке, так и в обороне. Когда играем на высоких скоростях, то часто создаем хорошие моменты. Это придает нам уверенности. «Хоффенхайм» силён в атаке. Они постарались играть в свой футбол, действовали не деструктивно, а атаковали. Конечно, мы бы предпочли не пропускать гол. Впереди мы играли хорошо и креативно. Думаю, в первом тайме мы должны были забить ещё один мяч», — приводит слова нападающего официальный сайт мюнхенской «Баварии».