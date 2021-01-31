Томас Мюллер: «Бавария» находится на правильном пути
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1).
«После четырёх побед в четырёх матчах можно сказать, что мы на правильном пути. На протяжении большей части матча мы были хороши как в атаке, так и в обороне. Когда играем на высоких скоростях, то часто создаем хорошие моменты. Это придает нам уверенности. «Хоффенхайм» силён в атаке. Они постарались играть в свой футбол, действовали не деструктивно, а атаковали. Конечно, мы бы предпочли не пропускать гол. Впереди мы играли хорошо и креативно. Думаю, в первом тайме мы должны были забить ещё один мяч», — приводит слова нападающего официальный сайт мюнхенской «Баварии».
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
12:16
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:40
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:26
-
10:14
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:41
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
08:00
-
05:15
-
03:31
-
03:08
-
02:30
-
02:08
-
01:56
-
01:44
-
01:24
-
01:14
-
01:03
-
00:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам