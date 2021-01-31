Экс-президент «Марселя»: разочарование и гнев болельщиков понятны, но действия неприемлемы

Бывший президент «Марселя» Бернар Тапи прокомментировал нападение фанатов на базу клуба с призывами к отставке нынешнего главы «Марселя» Жака-Анри Эйро.
«Нарушители спокойствия должны получить серьёзное наказание. Они утверждают, что являются болельщиками „Марселя“, но наносят ущерб объектам клуба и угрожают сотрудниками и игрокам команды.
Их разочарование и гнев понятны, но их действия неприемлемы. Такого нельзя допускать. Нельзя поступать так по отношению к клубу, не говорю уже про Эйро. Речь идёт о „Марселе“. Никогда не следует забывать, что клубом управляет руководство, а не болельщики. Руководство — спинной мозг клуба. Да, возможно, „Марсель“ не добивается тех результатов, которых от него ожидают, но это не повод для насилия», — приводит слова Тапи La Provence.
- 31 января 2021
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