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Экс-президент «Марселя»: разочарование и гнев болельщиков понятны, но действия неприемлемы

Экс-президент «Марселя»: разочарование и гнев болельщиков понятны, но действия неприемлемы
Футбол / Франция 0
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Бывший президент «Марселя» Бернар Тапи прокомментировал нападение фанатов на базу клуба с призывами к отставке нынешнего главы «Марселя» Жака-Анри Эйро.

«Нарушители спокойствия должны получить серьёзное наказание. Они утверждают, что являются болельщиками „Марселя“, но наносят ущерб объектам клуба и угрожают сотрудниками и игрокам команды.

Их разочарование и гнев понятны, но их действия неприемлемы. Такого нельзя допускать. Нельзя поступать так по отношению к клубу, не говорю уже про Эйро. Речь идёт о „Марселе“. Никогда не следует забывать, что клубом управляет руководство, а не болельщики. Руководство — спинной мозг клуба. Да, возможно, „Марсель“ не добивается тех результатов, которых от него ожидают, но это не повод для насилия», — приводит слова Тапи La Provence.

Гонсалес, получивший ранение, прокомментировал нападение болельщиков на базу «Марселя»
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