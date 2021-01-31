М. Кержаков назвал Заболотного самым непредсказуемым игроком в РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков назвал бывшего одноклубника, нападающего «Сочи» Антона Заболотного, самым непредсказуемым игроком в Российской Премьер-Лиге.
«Первая тренировка после перерыва. Три атакующих игрока должны „вскрыть“ двух защитников. Первым же ударом он выходит со мной один на один и со всей дури бьёт мне в лоб. Ещё до замаха понял, что всё… Просто закрыл глаза. Потом ждал и второго такого удара, но он пробил „щёточкой“ в угол», — сказал Кержаков в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Заболотный выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год.
Михаил Кержаков с 2004 года выступал за дубль петербуржцев, привлекался к работе с основной командой. С 2008 по 2011 год на правах аренды играл за «Спортакадемклуб», ульяновскую «Волгу», «Волгарь-Газпром» и «Аланию». Провёл два сезона в Нижнем Новгороде, а затем перешёл в «Анжи». В 2015 году присоединился к «Зениту». Вторую половину сезона-2016/2017 провёл в «Оренбурге», после чего вернулся в Петербург.
- 31 января 2021
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