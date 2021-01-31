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«Челси» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Челси» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 31 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Бёрнли».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ассистенты — Даррен Кэнн и Тим Вуд. Резервный рефери — Роберт Джонс.

Лондонский «Челси» в 20 встречах набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (41) и «Лестер Сити» (39). В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.

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