«Челси» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 31 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Бёрнли».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ассистенты — Даррен Кэнн и Тим Вуд. Резервный рефери — Роберт Джонс.



Лондонский «Челси» в 20 встречах набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (41) и «Лестер Сити» (39). В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.