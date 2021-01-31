Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель признался, что сначала его удивили условия контракта с «Челси»

Тухель признался, что сначала его удивили условия контракта с «Челси»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что условия контракта с лондонцами его сначала удивили.

«Хочу быть очень честным с вами, сначала это было проблемой. Подумал: «Почему лишь 18 месяцев?». А через минуту подумал: «Это что-то меняет?» Если даже они дадут мне четыре с половиной года, они всё равно смогут меня уволить. Например, если я им не понравлюсь.

Могу ли быть уверен, что буду там четыре с половиной года? Конечно, нет. Это высокий уровень. Решил не слишком волноваться, проявить достаточно смелости, чтобы отправиться в это приключение, потому что было абсолютно ясно, что я хочу это сделать и не хочу упускать шанс", — цитирует Тухеля Goal.

Томас сменил на посту главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты.

Тухель рассказал о сообщении от Лэмпарда, полученном уже после назначения немца в «Челси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021