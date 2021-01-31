Тухель признался, что сначала его удивили условия контракта с «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что условия контракта с лондонцами его сначала удивили.

«Хочу быть очень честным с вами, сначала это было проблемой. Подумал: «Почему лишь 18 месяцев?». А через минуту подумал: «Это что-то меняет?» Если даже они дадут мне четыре с половиной года, они всё равно смогут меня уволить. Например, если я им не понравлюсь.



Могу ли быть уверен, что буду там четыре с половиной года? Конечно, нет. Это высокий уровень. Решил не слишком волноваться, проявить достаточно смелости, чтобы отправиться в это приключение, потому что было абсолютно ясно, что я хочу это сделать и не хочу упускать шанс", — цитирует Тухеля Goal.

Томас сменил на посту главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты.