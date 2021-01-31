Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля».



«Если бы мог вернуться назад, подписал бы последний годовой контракт, который мне предлагал „Ливерпуль“, потому что тогда у меня была бы возможность немного поиграть под руководством Юргена Клоппа. Конечно, немного сожалению, что не сделал так. У меня было фантастическое путешествие с „Ливерпулем“. Воспоминания об этом времени буду вечно хранить в сердце. Оглядываясь назад, смотрю на прошлое с любовью: я воплотил мечту в жизнь, играл за любимую команду и добился того, о чём даже не мечтал», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.



Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 года. В январе 2015-го объявил о решении не заключать новый контракт с мерсисайдцами и перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». В ноябре 2016 года Джеррард объявил о завершении игровой карьеры.