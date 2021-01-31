Форвард «Краснодара» перейдёт в датский «Вайле» на правах аренды
Российский нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступавший осенью за «Тамбов», перейдёт в датский клуб «Вайле» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Клубы уже согласовали условия сделки. В ближайшее время игрок должен вылететь в расположение клуба», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию.
Онугха перешёл в «Краснодар» из «Волгаря» в 2018 году. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 11 матчах за «Тамбов» в Российской Премьер-Лиге и забил 4 гола.
«Вайле» в 13 встречах набрал 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Дании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Мидтьюлланн» (27).
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