Кандидат в президенты «Барселоны» высказался об обнародованных данных контракта Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением об обнародованных деталях контракта нападающего команды Лионеля Месси.

«Лео Месси заслужил всё до последнего евро, уплаченного ему «Барсой». Он не разрушил клуб, а наоборот. Он лучший игрок в истории. Хотим, чтобы он оставался с нами навсегда», — написал Фонт в своём "твиттере".

Согласно испанским СМИ, за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.



Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».