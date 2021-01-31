«Рубин» продал Олега Данченко в греческий АЕК

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клуб продал защитника Олега Данченко, который выступал в «Уфе» на правах аренды, в греческий АЕК.

«Олег Данченко перешёл в АЕК. Это не аренда — игрок перешёл в греческий клуб на постоянной основе. Сумма трансфера? Не знаю, переходом занимался спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский. Даже сроков не знаю.



Переговоры прошли довольно быстро. Поступило предложение, которое устроило как клуб, так и игрока. Хотел бы поблагодарить «Уфу», они пошли нам навстречу», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

26-летний Данченко присоединился к казанскому клубу в июле 2019 года. Transfermarkt оценивает украинца в € 2,3 млн. О переходе сообщается и на официальном сайте «Рубина».