Андрей Аршавин: мне легче оценить футболистов, если работаю с ними на поле

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал о сборах команд академии клуба в Турции.



«Всё проходит в обычном для сборов режиме. Мне кажется, для ребят тренировки интересные. В целом и они довольны, и мы рады, что получилось приехать на сборы в Турцию и здесь готовиться к возобновлению турниров.



Уже как-то говорил, мне легче оценить футболистов, если работаю вместе с ними на поле. Планировалось, что проведу неделю с молодёжной командой и неделю — с „Зенитом-2“, но, к сожалению, мои физические кондиции в этом году ухудшились и не позволили полностью реализовать задуманное», — приводятся слова Аршавина на официальном сайте «Зенита».

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