«Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 31 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Лидс Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
«Лестер Сити» в 20 встречах набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров турнира входит «Манчестер Юнайтед» (41). В прошлом сезоне чемпионом Англии стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.
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