Владелец «Марселя» выступил с заявлением по поводу нападения фанатов на базу клуба

Американский владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт выступил с заявлением по поводу нападения фанатов на базу французского клуба с призывами к отставке нынешнего президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.
«Для „Марселя“ и руководства клуба нет ничего важнее безопасности наших сотрудников. Среди болельщиков могут возникать разногласия относительно работы руководства, но мы не потерпим, чтобы разногласия переросли в насилие. Фанаты „Марселя“ любят свой клуб, но не могу сказать того же об этих небольших группировках. Мы будем сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении», — приводит слова Маккорта пресс-служба «Марселя».
Сообщалось, что болельщики раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.
- 31 января 2021
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