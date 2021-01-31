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Клопп рассказал о сроках возвращения Фабиньо

Клопп рассказал о сроках возвращения Фабиньо
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо намерен полностью восстановиться после травмы к матчу 23-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Манчестер Сити».

«Думаю, Фабиньо может вернуться к матчу с „Манчестер Сити“. Сейчас он уже на подходе к тренировкам в основной группе», — приводит слова главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Фабиньо провёл 17 матчей и не отметился результативными действиями.

Подопечные Юргена Клоппа в 20 матчах набрали 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Сегодня, 31 января, состоится матч 21-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Лондоне. Начало — в 19:30 мск.

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