Стоичков: думаете, Месси играет из-за денег? Он играет ради трофеев, без них он несчастен

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о форварде каталонцев Лионеле Месси.
«Нужно говорить чётко: какая программа будет у следующего президента, какие трансферы могут быть сделаны. Нужно создать конкурентоспособную команду, чтобы он мог наслаждаться игрой. Думаете, Месси играет из-за денег? Он играет ради трофеев, он прирождённый победитель. Но, конечно, если результаты и трофеи не придут, Лео будет несчастен. Я страдаю, когда не вижу Лео счастливым. Вижу лица футболистов на тренировках, и ситуация требует изменений. Новый президент должен быть честен с командой», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако всё же решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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