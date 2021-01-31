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Пол Мерсон: у «Ливерпуля» было 20 разных сочетаний в обороне, но они борются за титул

Пол Мерсон: у «Ливерпуля» было 20 разных сочетаний в обороне, но они борются за титул
Футбол / Англия 0
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об игре «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Думаю, после победы в матче с «Тоттенхэмом» мерсисайдцы вернулись в борьбу за титул. У них хорошая команда, слишком много хороших игроков.

У «Ливерпуля» было уже 20 разных сочетаний в обороне, но они всё равно борются за титул. Ни один другой клуб в Англии не смог бы этого добиться, не сомневаюсь.

Даже когда приходится ставить в защиту Джордана Хендерсона и Фабиньо или Хендерсона и кого-то из молодых парней, «Ливерпуль» всё равно идёт вперёд. Подопечные Клоппа продолжают играть с тремя футболистами в линии атаки, он не меняет никого из них ещё на одного защитника.

«Ливерпуль» не получает заслуженного признания. При всех травмах, что его преследуют в этом сезоне, он остаётся в гонке за титул», – приводит слова Мерсона Liverpool Echo.

В 20 матчах мерсисайдцы набрали 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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