«Челси» забил первый гол после назначения Томаса Тухеля на пост наставника синих. Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит стартовый матч воскресной программы 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Бёрнли». После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 40-й минуте матча — вингер лондонцев Каллум Хадсон-Одои сделал скрытую передачу на защитника Сесара Аспиликуэту, и ударом в касание он направил мяч в дальний верхний угол ворот гостей.
Это первый гол синих после назначения Томаса Тухеля на пост наставника «аристократов». Первый матч под руководством немца был в среду, 27 января, с «Вулверхэмптоном» и завершился вничью — 0:0.
Лондонский «Челси» в 20 встречах набрал 30 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (41) и «Лестер Сити» (39).
- 31 января 2021
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